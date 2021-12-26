Путин признал "ЛДНР" – это выход РФ из Минских соглашений

09:33 24 Апрель Киев, Украина

Как заявил вчера в телеэфире вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, то, что президент России Владимир Путин официально назвал отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "ДНР" и "ЛНР", является заявлением о выходе из Минских соглашений.

"Мы с вами услышали официальное признание двух квази-образований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в соглашениях нет такого понятия. Есть ОРДЛО Украины, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. До того момента все представители РФ в переговорах всегда говорили, что это Украина. Только что президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из Минских соглашений со стороны РФ", - объяснил он.

Также Резников добавил, что по международному праву официальные заявления от имени государства могут быть сделаны президентом, премьер-министром и министром иностранных дел.

В связи с таким положением дел министр предложил проанализировать слова Путина об ОРДЛО в нормандском формате и ОБСЕ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге провести встречу на Донбассе. В ответ на это Путин заявил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ЛНР" и "ДНР".