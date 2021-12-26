Путин признал "ЛДНР" – это выход РФ из Минских соглашений

Как заявил вчера в телеэфире вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, то, что президент России Владимир Путин официально назвал отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "ДНР" и "ЛНР", является заявлением о выходе из Минских соглашений.
Также Резников добавил, что по международному праву официальные заявления от имени государства могут быть сделаны президентом, премьер-министром и министром иностранных дел.
В связи с таким положением дел министр предложил проанализировать слова Путина об ОРДЛО в нормандском формате и ОБСЕ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге провести встречу на Донбассе. В ответ на это Путин заявил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" "ЛНР" и "ДНР".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии