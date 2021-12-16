Путин отложил поездку в Крым

13:28 16 Июль Киев, Украина

Запланированная на 16 июля рабочая поездка Владимира Путина в Крым отложена из-за проведения совещания по намеченному бюджетному процессу. Предполагалось, что Путин примет участие в церемонии закладки военных кораблей. Об изменении в расписании Главы РФ сообщил Дмитрий Песков.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник», – сказал он.

Песков также уточнил, что 16 июля Путин будет работать в Ново-Огарево.

О приезде Путина на аннексированный полуостров Песков сообщил 15 июля. По его словам, российский президент должен был принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России в Керчи.

Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января президент России провел в Ялте совещание с подконтрольными Кремлю руководителями Крыма и Севастополя по вопросам «социально-экономического развития полуострова».

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом Путина в аннексированный Крым.