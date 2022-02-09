Путин обратил внимание ООН на важность создания зеленых коридоров, а не введение «ограничений и санкций»

05:28 23 Сентябрь Киев, Украина

На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент РФ Владимир Путин выступил с пламенной речью, в которой подчеркнул, что важным условием развития мировой экономики в сложившейся ситуации (он имел ввиду коронавирус) является отказ от «ограничений и санкций», которые, в свою очередь, тормозят ее восстановление.

Путин отметил, что сейчас особенно актуально предложение России ввести так называемые зеленые коридоры, которые снимут торговые ограничения, чтобы обеспечить доступ стран к товарам первой необходимости.



Он прогнозирует, что для восстановления мировой экономики после пандемии потребуется много времени и применение нестандартных решений.



Последний раз Путин выступал на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. Тогда он заявил, что санкции введенные против РФ за аннексию Крыма и вооруженную агрессию против Украины якобы «не работают».



Напомним, что Евросоюз первоначально ввел ограничительные меры против РФ в 2014 году с учетом дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения.



Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.



Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными конечными пользователями в России.



Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.