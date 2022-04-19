Путин наградил за «героизм» российскую бригаду, орудовавшую в Буче

Владимир Путин присвоил элитный статус подразделению Минобороны, которое приняло непосредственное участие в военных преступлениях в Киевской области.
64-ой мотострелковой бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская» за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом», говорится в указе Путина, который подписан 18 апреля и вступает в силу незамедлительно.
По данным Минобороны Украины, именно 64-я бригада занимала Бучу - город с население около 50 тысяч человек, где после выхода российских сил были обнаружены массовые захоронения и сотни убитых мирных жителей.
По словам мэра города, Анатолия Федорука российские военные убили каждого пятого жителя, оставшегося в Буче во время оккупации. Более 40 стран обратились в Международный уголовный суд с требованием провести международное расследование. Франция отправила в отправила в город своих жандармов, а Германия выделила МУС 1 млн евро на эти цели.
Минобороны России называет сообщения о причастности военных к убийствам в Буче провокацией и утверждает, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта. Однако ведомственный телеканал «Звезда» сообщал1 апреля, что российские десантники и морпехи ведут бои под Киевом на направлении Гостомель — Буча — Озера. Отдельно в материале упоминаются поисково-разведывательные действия и зачистка населенных пунктов. Украинские источники также заявляли, что российские военные находятся в этих местах.
Путин 6 апреля назвал события в Буче «фейком» и «провокацией». Он сообщил, что разведданные по ситуации с перехватом якобы сообщений западных разведок ему передал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
64-ой мотострелковой бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская» за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом», говорится в указе Путина, который подписан 18 апреля и вступает в силу незамедлительно.
По данным Минобороны Украины, именно 64-я бригада занимала Бучу - город с население около 50 тысяч человек, где после выхода российских сил были обнаружены массовые захоронения и сотни убитых мирных жителей.
По словам мэра города, Анатолия Федорука российские военные убили каждого пятого жителя, оставшегося в Буче во время оккупации. Более 40 стран обратились в Международный уголовный суд с требованием провести международное расследование. Франция отправила в отправила в город своих жандармов, а Германия выделила МУС 1 млн евро на эти цели.
Минобороны России называет сообщения о причастности военных к убийствам в Буче провокацией и утверждает, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта. Однако ведомственный телеканал «Звезда» сообщал1 апреля, что российские десантники и морпехи ведут бои под Киевом на направлении Гостомель — Буча — Озера. Отдельно в материале упоминаются поисково-разведывательные действия и зачистка населенных пунктов. Украинские источники также заявляли, что российские военные находятся в этих местах.
Путин 6 апреля назвал события в Буче «фейком» и «провокацией». Он сообщил, что разведданные по ситуации с перехватом якобы сообщений западных разведок ему передал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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