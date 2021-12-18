Путин и Лукашенко договорились о военной помощи

11:09 17 Август Киев, Украина

Александр Лукашенко открыто заявил о том, что намерен в случае необходимости воспользоваться военной помощью российской Федерации.

На совещании в субботу, 15 августа, в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси Лукашенко раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным, передает Украинская правда.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним (Владимиром Путиным – ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, протесты против него в Беларуси организованы иностранными агентами, а не самими белорусами. Вчерашние акции в его поддержку, на которые вышли более пятидесяти тысяч белорусов позволили ему обрести еще большую уверенность в своей правоте.

Более того, президент, правящий Беларусью последние 26 лет, уверен, что Беларуси угрожает серьезная опасность. Она погибнет "как государство, как народ, как нация".

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы, - заявил он на митинге в свою поддержку, который прошел вчера в Минске. - Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация".

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.