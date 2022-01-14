Пушилин разрешил забирать пустующие квартиры Донетчины в госсобственность

20:39 29 Апрель Киев, Украина

Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым пустующее и не оплаченное по коммунальным счетам в течение года жилье, может быть передано в собственность "государства".

Об этом сообщает Klymenko Time в четверг, 29 апреля.



"Документ" утверждает порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозяйной недвижимости - если жилье признается брошенным, то через год его может забрать "государство". При этом в течение месяца после такого решения необходимо поставить в известность собственника квартиры, если его удастся найти.



"Очень серьезный документ. Жду возмущения "бывших донецких", кто выехал семь лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно. Но теперь так нельзя…", - заявила местный "депутат”" Анастасия Селиванова об "указе".



Уточняется, что такие квартиры будут передавать в собственность нуждающимся жителям "ДНР".



В свою очередь в местных группах в соцсетях люди по-разному отнеслись к "документу". Многие из уехавших готовы оплачивать коммуналку, но делать это онлайн невозможно, а приезжать на неподконтрольную территорию могут не все. При этом с начала пандемии этот процесс усложнился в разы.