Проверка в COVID-фонде выявила нарушений на 406,8 млн гривен

10:40 24 Апрель Киев, Украина

Как сообщила Государственная аудиторская служба Украины, закончилась проверка работы Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году. В результате проведенного аудита по использованию средств фонда были выявлены финансовые нарушения на сумму 406,8 млн гривен. Потери финансовых и материальных ресурсов составили 114,4 млн гривен.

Указано, что служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 млрд 624,8 млн гривен.

Аудит использования средств COVID-фонда, согласно меморандуму Украины и МВФ, нужно было провести до конца марта 2021 года. Во время аудита проверили использование средств фонда в размере 44 млрд 494,2 млн грн – 66,9% от общей суммы использованных средств (66 млрд 525,3 млн грн).

Общий же объем спецфонда по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 80 млрд 913,8 млн грн, а выделено из него после соответствующих постановлений Кабмина было 78 млрд 427,7 млн грн. В общем Госаудитслужба и ее территориальные органы провели 962 меры государственного контроля, из которых четыре государственных финансовых аудиты, 280 ревизий, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.

Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. А именно: заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не соответствовали требованиям тендерной документации, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Мероприятия Госфинконтроля также выявили факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 порядка №225 (в частности, не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств), из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств Фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млн грн.

Установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, что привело к потерям финансовых ресурсов на 78,9 млн грн. Кроме этого, документально не подтверждено соблюдение исполнителем работ (поставщиком товаров/услуг) сроков исполнения 26 договоров и не соблюдены гарантии победителями по пяти договорам.

По результатам проведенных мероприятий Госаудитслужбы установила, что в целом у заказчиков функционирует система планирования закупок и ведется документация в соответствии с требованиями законодательства, но не на достаточном уровне.

"В частности, заказчики допускают нарушения при планировании закупок, определении их потребности в закупке и составлении тендерных документаций. Как следствие, это приводит к неэффективному использованию средств из Фонда COVID-19. По результатам исследования вопросов планирования закупок выявлено, что заказчики заключили 130 договоров (6% проверенных) на общую сумму 137,3 млн грн при отсутствии документов по обоснованию определения потребности закупки", - отмечает Госаудитслужба. В целом отмечается, что заказчики способны эффективно осуществлять закупки, но в отдельных случаях не было проведено должное сравнения цен на рынке при выборе контрагентов. В результате этого были неэффективно использованы средства на приобретение товаров, работ и услуг на сумму 273,5 млн грн.

В ходе проверки исполнения 2078 договоров было установлено, что заказчики по 24 договорам (1,2% от проверенных), заключенным на общую сумму 87,6 млн грн, документально не подтвердили качество поставленных товаров и выполненных работ в соответствии с настоящими условиями договоров.

По результатам проведенных проверок были инициированы меры по привлечению к административной ответственности 95 должностных лиц, допустивших нарушения.