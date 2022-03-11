Проведен первый в Украине аукцион по продаже янтаря

14:39 17 октября Киев, Украина

Борьба государственных властей с незаконной добычей и контрабандой добытого янтаря дала заметные результаты. Впервые в Украине был проведен аукцион по продаже янтаря-сырца. Аукцион прошел в Луцке. О результатах аукциона информировала пресс-служба Волынского облсовета.

На торги выставили 1 тонну 84 кг камня. Продано было 627 кг на 21,6 млн гривен.

Официальная добыча янтаря на Волыни началась только в сентябре этого года.

Теперь планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе – выходить на международные рынки янтаря.

Ранее на Ровенщине изъяли более 800 кило янтаря для азиатского рынка на общую сумму около 4 млн гривен.

Также сообщалось, что в Ровенской области правоохранители обнаружили подпольный цех по обработке янтаря и изъяли почти 60 килограммов этого камня. Производство организовал гражданин Турции.