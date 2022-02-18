Противозаконная схема с тендерами: ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете

15:28 24 Май Киев, Украина

Сотрудниками Госфискальной службы (ГФС) под руководством Офиса генпрокурора была разоблачена противозаконная схема с тендерными закупками в Криворожском горсовете, более чем на 1,7 млрд гривен.

Сейчас фискалы проводят обыски , сообщается на странице ГФС в Facebook в понедельник, 24 мая.

"В течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договора с отдельными компаниями по закупке товаров (работ, услуг) более чем на 1,7 млрд гривен. Документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражены с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности", – говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что в течение длительного периода реквизиты, документы и печати предприятий с признаками фиктивности использовались при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского горсовета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.



Сейчас сотрудники службы изымают документы, которые касаются указанных закупок, черновых записей о деятельности схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.



