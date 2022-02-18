Противозаконная схема с тендерами: ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете

Сотрудниками Госфискальной службы (ГФС) под руководством Офиса генпрокурора была разоблачена противозаконная схема с тендерными закупками в Криворожском горсовете, более чем на 1,7 млрд гривен.
Сейчас фискалы проводят обыски, сообщается на странице ГФС в Facebook в понедельник, 24 мая.
В ГФС отметили, что в течение длительного периода реквизиты, документы и печати предприятий с признаками фиктивности использовались при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского горсовета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
Сейчас сотрудники службы изымают документы, которые касаются указанных закупок, черновых записей о деятельности схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
Сейчас сотрудники службы изымают документы, которые касаются указанных закупок, черновых записей о деятельности схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
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