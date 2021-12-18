Протесты зоозащитников возле здания Верховной Рады в Киеве

13:39 16 Март Киев, Украина

Сегодня в Киеве проводится акция протеста, которую организовали защитники животных. Как сообщают в СМИ, выступающие возле здания Верховной Рады зоозащитники требуют от правительства ужесточить меры наказания за жестокое обращение с животными и запретить меховые фермы.

"Активисты утверждают, что во многих городах коммунальные службы уничтожают бездомных животных. По словам одного из протестующих, в Харькове из-за убийства бездомных собак стали появляться лисицы", - говорится в сообщении.

Протестующие выступают в поддержку законопроекта №2351, который Рада уже поддержала в первом чтении. При принятии законопроекта, за жестокое обращение с животными, телесные повреждения, увечья или гибель животного, станут наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года в Киеве у Офиса генпрокурора зоозащитники собрались на акцию протеста.

Также, в октябре 2020 года в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция зоозащитников, которые требовали запретить охоту на животных и прекратить деятельность пушных ферм.