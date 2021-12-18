Протесты зоозащитников возле здания Верховной Рады в Киеве

Сегодня в Киеве проводится акция протеста, которую организовали защитники животных. Как сообщают в СМИ, выступающие возле здания Верховной Рады зоозащитники требуют от правительства ужесточить меры наказания за жестокое обращение с животными и запретить меховые фермы.
Протестующие выступают в поддержку законопроекта №2351, который Рада уже поддержала в первом чтении. При принятии законопроекта, за жестокое обращение с животными, телесные повреждения, увечья или гибель животного, станут наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.
Ранее сообщалось, что в августе 2020 года в Киеве у Офиса генпрокурора зоозащитники собрались на акцию протеста.
Также, в октябре 2020 года в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция зоозащитников, которые требовали запретить охоту на животных и прекратить деятельность пушных ферм.
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