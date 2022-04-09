Протесты на Харьковщине. Сад и школа остались без тепла

На Харьковщине люди перекрыли движение на трассе Купянск-Ковшаровка. Главной причиной протеста стало отсутствие тепла в жилых домах, садах и школах села Куриловка.

"Мы перекрыли дорогу, пропускаем только быстрые, ГСЧС. То есть жизненно необходимые службы. У нас 14-15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше. Нам говорили, что вот-вот в пятницу дадут отопление, на поверку надо сдать газовый счетчик. Когда уже был установлен газовый счетчик, нам сказали, что ждут распоряжения начальника КП "Областной информационно-технический центр" на поставку газа ", - сказала одна из организаторов акции Алла Герасименко.