Протесты на Харьковщине. Сад и школа остались без тепла
16:41 16 ноября Киев, Украина
На Харьковщине люди перекрыли движение на трассе Купянск-Ковшаровка. Главной причиной протеста стало отсутствие тепла в жилых домах, садах и школах села Куриловка.
"Мы перекрыли дорогу, пропускаем только быстрые, ГСЧС. То есть жизненно необходимые службы. У нас 14-15 градусов в квартирах было, сейчас уже меньше. Нам говорили, что вот-вот в пятницу дадут отопление, на поверку надо сдать газовый счетчик. Когда уже был установлен газовый счетчик, нам сказали, что ждут распоряжения начальника КП "Областной информационно-технический центр" на поставку газа ", - сказала одна из организаторов акции Алла Герасименко.
В Купянске из-за незаключенных договоров между НАК "Нафтогаз
Украины", КП "ОИТЦ" и КП "Купянсктеплоенерго" не работают котельные.
Заместитель Купянского городского головы Андрей Козуб заявлял, что у города есть текущие долги перед "Нафтогазом" - около 30 млн грн.
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