Протест на Грушевского периодически перерастает в стычки с полицией

12:09 04 декабря Киев, Украина

Против фискализации малого бизнеса и жестких карантинных ограничений, украинские предприниматели сегодня вышли с акцией протеста под стены Верховной Рады.

Как сообщили в столичной полиции, участники акции мешают народным депутатам пройти в Верховную Раду и блокируют движение транспорта.



Правоохранители заявили, что из-за агрессивного поведения отдельных активистов вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять протестующих для беспрепятственного прохода нардепов и проезда авто, заявили в полиции.



По данным Telegram-канала Киев Сейчас, участники акции протеста приняли обычного прохожего за нардепа и набросились на него, но полиция их оттеснила.



«Следовательно, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные потасовки», — завили в полиции.



На двух активных активистов составлены административные материалы за нарушение ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.