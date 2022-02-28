Прощание с погибшими в катастрофе Ан-26

10:18 06 Октябрь Киев, Украина





Церемония проходит на площади Свободы в центре Харькова, ее основная часть началась в 10:00. В связи с этим перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.



С 9:30 до 12:00 проезд транспорта ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).



Ранее на месте авиакатастрофы Ан-26 установили временный памятник — по инициативе Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и офицеров воинской части в Чугуеве. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле памятника состоялась панихида по погибшим. Сегодня, 6 октября, в Харькове проходит церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.Церемония проходит на площади Свободы в центре Харькова, ее основная часть началась в 10:00. В связи с этим перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.С 9:30 до 12:00 проезд транспорта ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).Ранее на месте авиакатастрофы Ан-26 установили временный памятник — по инициативе Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и офицеров воинской части в Чугуеве. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле памятника состоялась панихида по погибшим.



Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку.



На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.



25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант умер в больнице от ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить — он остается в больнице.



Командование Воздушных сил ВСУ 4 октября обнародовало схему воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения самолета.



Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, говоря о расследовании причин катастрофы, заявил, что «на техническую неисправность самолета наложился и человеческий фактор».



«Придется устанавливать очень-очень много факторов: с одной стороны — техническая исправность самолета, что именно стало причиной отказа двигателя или невыход на тот режим, в котором он должен был работать, — рассказал Урусский. — Также — изучить всю систему организации полетов в этом военном учебном заведении, Харьковском национальном университете Воздушных сил. Есть много вопросов к организации полетов и действиям экипажа тоже».



Следствие рассматривает все версии крушения: техническую неисправность самолета, ошибку экипажа, ошибку руководства полетов, ненадлежащую подготовку самолета и теракт.