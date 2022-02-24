Производство вакцин: США готовы сотрудничать с Украиной

09:18 28 Май Киев, Украина

Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что США рассматривают возможность сотрудничества с нашей страной в производстве вакцин.

Такое заявление Ляшко сделал по итогам встречи с временно поверенным в делах США Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ/СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США, Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом, Беном Зиннером и Паолой Павленко.

«Посольство США сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин», - сказал Ляшко.

Кроме того, министр и дипломат во время встречи обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения.

"Поделились видением развития биокластеров, в частности возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от Covid-19. Попутно заверил международных партнеров в открытости и транспаретности ведения политики Министерства здравоохранения Украины и поделился планами в направлении продолжения медицинского реформирования отрасли", – рассказал Ляшко.

По его словам, Ляшко объяснил гостям, что его приоритетом является получение вакцины против Covid-19 для осуществления вакцинации всех желающих до конца 2021 года, в частности, прививки не менее пяти миллионов украинцев до конца лета.



Исходя из слов министра о "трансфере технологий", вероятно, идет речь о привлечении американских производителей в Украину, что действительно, могло бы стать большим достижением Ляшко на посту министра.