Производство вакцин: США готовы сотрудничать с Украиной

Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что США рассматривают возможность сотрудничества с нашей страной в производстве вакцин.
Такое заявление Ляшко сделал по итогам встречи с временно поверенным в делах США Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ/СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США, Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом, Беном Зиннером и Паолой Павленко.
Кроме того, министр и дипломат во время встречи обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения.
По его словам, Ляшко объяснил гостям, что его приоритетом является получение вакцины против Covid-19 для осуществления вакцинации всех желающих до конца 2021 года, в частности, прививки не менее пяти миллионов украинцев до конца лета.
Исходя из слов министра о "трансфере технологий", вероятно, идет речь о привлечении американских производителей в Украину, что действительно, могло бы стать большим достижением Ляшко на посту министра.
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