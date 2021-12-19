Происшествие или политическая провокация: кто сжег машину главы «Нацкорпуса» в Николаеве

12:25 17 Июль Киев, Украина

Несмотря на заявление «одесских партизан», сделанное в видеоролике, размещенном в интернет, глава «Нацкорпуса» николаевской области отрицает причастность этой организации к поджогу его автомобиля.

Напомним! Ответственность за поджог машины председателя областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря взяла на себя одесская организация "Свободный город Одесса". Видео с соответствующим заявлением разместили на канале с одноименным названием в Youtube.

"Мы, одесские партизаны Ленпоселка, берем на себя ответственность за поджог автомобиля ожесточенных нацистов. Тем самым мы заявляем, что активисты освободительного движения Ленпоселка отныне входят в состав организации "Вольный город Одесса". А также хотим напомнить незаконной киевской власти и российским чиновникам, некоторые из которых являются прямыми пособниками преступного украинского режима. Нацизм не пройдет ", - говорится в видеообращении.

Комментируя заявление из интернета, владелец автомобиля Денис Янтарь говорит, что не верит в причастность к поджогу данной организации

"Мне кажется, что просто ребята попиариться решили. Потому что какие-то школьники или кто они там, подростки из Одессы, чтобы выследили меня, мое местонахождение в Николаеве, мое авто, это какой-то бред. Это просто ребята решили попиариться", - рассказал Денис Янтарь.