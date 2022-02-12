Программа «Большое строительство» включает реставрацию замков и музеев

Находясь в рамках визита в Закарпатской области, президент Украины ознакомился с культурно-историческими объектами края. Их не состояние обеспокоило главу государства. Сегодня Владимир Зеленский прокомментировал свои впечатления и пообещал, что в 2021 году в рамках программы Большое строительство стартует реставрация замков и музеев Закарпатья.
По словам Зеленского, туристический потенциал края и инфраструктурные условия для жителей Закарпатья являются важным для него вопросом.
Президент напомнил, что со Словакией подписали соглашение, которое позволит возобновить работу международного аэропорта Ужгород.
Напомним, что ранее Зеленский пообещал за два-три года построить все аэропорты. Глава государства анонсировал строительство аэропортов во всех важных точках Украины уже в следующем году.
Объекты Большого строительства готовы на 67%
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