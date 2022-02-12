Программа «Большое строительство» включает реставрацию замков и музеев

15:58 25 Сентябрь Киев, Украина

Находясь в рамках визита в Закарпатской области, президент Украины ознакомился с культурно-историческими объектами края. Их не состояние обеспокоило главу государства. Сегодня Владимир Зеленский прокомментировал свои впечатления и пообещал, что в 2021 году в рамках программы Большое строительство стартует реставрация замков и музеев Закарпатья.

"Также продолжается, и в следующем году будет еще активнее наша программа Большое строительство. Кроме новых дорог, новых школ, больниц, мы начнем масштабную реставрацию замков, музеев и других объектов культурного наследия", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, туристический потенциал края и инфраструктурные условия для жителей Закарпатья являются важным для него вопросом.

"А на прошлой неделе парламент Украины принял поданный мною закон, который предоставляет льготы для туристической сферы Украины. Мы не останавливаемся на этом важном, сложном пути, чтобы наши регионы, в частности и Закарпатье, смогли полностью раскрыть свой туристический потенциал", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что со Словакией подписали соглашение, которое позволит возобновить работу международного аэропорта Ужгород.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал за два-три года построить все аэропорты. Глава государства анонсировал строительство аэропортов во всех важных точках Украины уже в следующем году.

Объекты Большого строительства готовы на 67%