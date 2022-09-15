Программа «Большое строительство» расширится на несколько важных направлений

В центре программы президента стоит прежде всего обеспечение комфорта как во время путешествий по стране, так и в условиях проживания.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, инструмент финансового лизинга будет предусматривать нулевой первый взнос и ставку 5% годовых сроком на 20 лет. Этой программой смогут воспользоваться прежде всего медики, военные, педагоги, полицейские, социально незащищенные слои населения, а также внутренне перемещенные лица.
Кроме того, в рамках программы «Большое строительство» продолжится развитие сети региональных авиахабов. В течение нескольких лет в небольших украинских городах должны дополнительно появиться 16 аэропортов. Также предусмотрено создание государственного авиаперевозчика, парк самолетов которого будет сформирован на условиях лизинга.
В приоритете в этом году также развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, что позволит буквально «сшить» страну.
Что касается скоростных поездов, то, по словам Кирилла Тимошенко, предусматривается увеличение количества направлений «Интерсити» и сокращение времени нахождения в пути максимум до трех-четырех часов от Киева до других городов.
Продолжится обновление дорожной инфраструктуры: планируется построить 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов. Ускорится реализация государственного инвестиционного проекта «Малый Карпатский круг», который соединит комфортными автодорогами Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.
Развитие социальной инфраструктуры в рамках «Большого строительства» в 2021 году включает 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.
Также в этом году стартует масштабная программа «Большая реставрация», в рамках которой планируется до 2024 года отреставрировать 150 исторических и культурных объектов по всей Украине.
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