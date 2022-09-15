Программа «Большое строительство» расширится на несколько важных направлений

09:41 23 февраля Киев, Украина

В центре программы президента стоит прежде всего обеспечение комфорта как во время путешествий по стране, так и в условиях проживания.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко

«Поэтому в 2021 году программа «Большое строительство» расширяется на несколько важных направлений. Доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг. Главная задача – обеспечить украинцам доступные условия для покупки собственного жилья», – сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, инструмент финансового лизинга будет предусматривать нулевой первый взнос и ставку 5% годовых сроком на 20 лет. Этой программой смогут воспользоваться прежде всего медики, военные, педагоги, полицейские, социально незащищенные слои населения, а также внутренне перемещенные лица.



Кроме того, в рамках программы «Большое строительство» продолжится развитие сети региональных авиахабов. В течение нескольких лет в небольших украинских городах должны дополнительно появиться 16 аэропортов. Также предусмотрено создание государственного авиаперевозчика, парк самолетов которого будет сформирован на условиях лизинга.

«Мы ставим перед собой конкретную цель – к 2025 году рынок внутренних авиаперевозок должен вырасти до 4 миллионов пассажиров в год и до 5 тысяч тонн грузов в год. Перелеты внутри страны должны стать доступными для украинцев, а дорога от дома до аэропорта – занимать минимум времени. Кроме того, украинцы должны получить возможность летать из небольших региональных аэропортов за границу», – пояснил заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

В приоритете в этом году также развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, что позволит буквально «сшить» страну.

«Речь идет о комфортабельных электричках, на которых жители пригородов могли бы доехать утром на работу в большой город, а вечером спокойно вернуться домой. И при этом можно было бы разгрузить от автомобилей городские транспортные сети», – отметил он.

Что касается скоростных поездов, то, по словам Кирилла Тимошенко, предусматривается увеличение количества направлений «Интерсити» и сокращение времени нахождения в пути максимум до трех-четырех часов от Киева до других городов.



Продолжится обновление дорожной инфраструктуры: планируется построить 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов. Ускорится реализация государственного инвестиционного проекта «Малый Карпатский круг», который соединит комфортными автодорогами Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

«Ожидаем, что за два-три года проект будет воплощен», – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Развитие социальной инфраструктуры в рамках «Большого строительства» в 2021 году включает 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.



Также в этом году стартует масштабная программа «Большая реставрация», в рамках которой планируется до 2024 года отреставрировать 150 исторических и культурных объектов по всей Украине.