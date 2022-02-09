Программа "5-7-9" для поддержки развития малого и среднего бизнеса

Министр финансов Сергей Марченко сообил о том, что на сегодняшний день украинские банки выдали уже 8 млрд грн доступных кредитов по программе "5-7-9".
“На сегодня 80 копеек с гривны выданых кредитов предоставляется по программе "5-7-9“. Уже предоставлено 8 млрд грн, 3 тыс. кредитов по этой программе малому и среднему бизнесу. В следующем году эта программа будет продолжена. Речь идет о предоставлении портфельных гарантий 10 млрд. Это позволит увеличить кредитный портфель до 20 млрд. Да, конечно, это старт, это начало. Мы готовы больше расширять эти программы”, - сказал министр.
В марте Кабмин расширил круг предпринимателей, которые могут воспользоваться программой Доступные кредиты "5-7-9%".
С 1 июля условия участия в программе для микро- и среднего бизнеса стали более простыми. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения в отношении направлений использования средств и максимальной суммы кредита.
Нацбанк уверил, что условия кредитования населения и бизнеса смягчатся в третьем квартале.
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