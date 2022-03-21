Прогнозы экспертов: более 500 млн новых инфицированных в сутки, локдауны и падение фондовых рынков

05:29 29 октября Киев, Украина

По данным AFP и The Guardian в мире уже в третий раз эпидемиологами зафиксировано полмиллиона новых случаев инфицирования коронавирусом.
 
Так, 27 октября положительный результат теста на коронавирус получили 516 898 человек, 23 октября - 506 713  и 26 октября - 525 164.

В ВОЗ предупреждают, что европейские правительства потеряли контроль над последними вспышками, из-за чего введение новых локдаунов якобы стало неизбежным.

Новые случаи в Европе удваиваются примерно каждую неделю, тогда как системы массового тестирования и отслеживания контактов быстро перегружаются.

В то же время эксперты напоминают, что во время первой волны пандемии большинство случаев COVID-19 не было диагностировано.

В издании также отмечают, что из-за "мрачных перспектив и сезона зимнего гриппа в частях северного полушария" европейские и американские фондовые рынки снова упали.