Прогнозы экспертов: более 500 млн новых инфицированных в сутки, локдауны и падение фондовых рынков

05:29 29 октября Киев, Украина

По данным AFP и The Guardian в мире уже в третий раз эпидемиологами зафиксировано полмиллиона новых случаев инфицирования коронавирусом.

Так, 27 октября положительный результат теста на коронавирус получили 516 898 человек, 23 октября - 506 713 и 26 октября - 525 164.