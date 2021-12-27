Прогноз синоптиков: сентябрь в Украине будет теплее, чем в предыдущие годы

07:20 27 Август Киев, Украина

Совсем скоро в Украину прийдет осень, но Укргидромецентр советует не пугаться сезонной прохлады и не торопиться прятать летние вещи.



Средняя температура воздуха в сентябре текущего года будет колебаться в пределах четырнадцати-девятнадцати градусов выше нуля. Это на 1-2 градуса выше средних показателей, зафиксированных за долгие годы. Согласно прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-72 миллиметров, в Карпатах до 107 миллиметров.



"Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени", — гласит сообщение синоптиков.



Средняя месячная температура воздуха сентября составляет 12-19°C, в горных районах 8-13°C. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39°C, в горных районах 22-29°C. Абсолютным минимумом являются 1-8 градусов мороза, на юге местами 0-4 градусов тепла. Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях — в первой декаде.



Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 миллиметров, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 миллиметров.



