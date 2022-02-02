Прогноз погоды. Ожидается похолодание

10:11 16 Сентябрь Киев, Украина

Укргидрометцентр сообщает, что уже 18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха.

"В западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8 ° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 ° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской), днем до 9-15 ° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10 ° тепла, днем до 14-19 °. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 ° ", — говорится в сообщении укргидрометцентра.

К тому же похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

Еще 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. А уже 23-25 сентября будет постепенное повышение температуры. 