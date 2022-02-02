Прогноз погоды. Ожидается похолодание

Укргидрометцентр сообщает, что уже 18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха.
"В западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8 ° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 ° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской), днем до 9-15 ° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10 ° тепла, днем до 14-19 °. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 ° ", — говорится в сообщении укргидрометцентра.
К тому же похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.
Еще 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. А уже 23-25 сентября будет постепенное повышение температуры.
"В западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8 ° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 ° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской), днем до 9-15 ° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10 ° тепла, днем до 14-19 °. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 ° ", — говорится в сообщении укргидрометцентра.
К тому же похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.
Еще 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. А уже 23-25 сентября будет постепенное повышение температуры.
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