Прогноз погоды. Ожидаем бабье лето

09:11 19 Сентябрь Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра только с 23 сентября ожидается достаточно комфортная погода, и именно этот день можно считать началом бабьего лета.



В субботу и воскресенье, 19-20 сентября, и в начале следующей недели днем будет +15…+17, а ночью – +7…+8 градусов.



По словам синоптиков, с 23 сентября днем ожидается до +25 градусов, а ночью – +8…+12 градусов.



Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, кандидат географических наук – метеоролог Татьяна Адаменко говорила, что в Украине погода будет становиться теплее после 22 сентября.



Также эксперт сказала, что прогноз погоды для Украины на ближайшие десять дней более-менее сухой – нормальные осадки не ожидаются.