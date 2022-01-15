Прогноз погоды на сегодня, 4 сентября

05:35 04 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 4 сентября, в Украине в большинство областей спадет жара и пройдут дожди

Только на востоке страны температура поднимется до +34 градусов.



На западе и севере Украины температура опустится до +18+23 градусов.



В центральных регионах погода будет переменчивой: на Винниччине ожидается свежая погода, а ближе к Днепру температура воздуха будет выше.



Южные регионы также покинет летняя жара, только в Запорожье сохранится высокая температура воздуха.





Дожди, местами с грозами пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым". Запад и восток – без осадков.



В Киеве 4 сентября температура воздуха прогнозируется +20+22, возможны дожди