Прогноз погоды на сегодня, 4 сентября

Только на востоке страны температура поднимется до +34 градусов.
На западе и севере Украины температура опустится до +18+23 градусов.
В центральных регионах погода будет переменчивой: на Винниччине ожидается свежая погода, а ближе к Днепру температура воздуха будет выше.
Южные регионы также покинет летняя жара, только в Запорожье сохранится высокая температура воздуха.
Дожди, местами с грозами пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым". Запад и восток – без осадков.
В Киеве 4 сентября температура воздуха прогнозируется +20+22, возможны дожди
На западе и севере Украины температура опустится до +18+23 градусов.
В центральных регионах погода будет переменчивой: на Винниччине ожидается свежая погода, а ближе к Днепру температура воздуха будет выше.
Южные регионы также покинет летняя жара, только в Запорожье сохранится высокая температура воздуха.
Дожди, местами с грозами пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым". Запад и восток – без осадков.
В Киеве 4 сентября температура воздуха прогнозируется +20+22, возможны дожди
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