Прогноз погоды на сегодня, 3 сентября

08:35 03 Сентябрь Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, в Украине 3 сентября на востоке, юге и в большинстве центральных областей удержится жара — температура воздуха составит +30 ... +36 градусов.



Что касается остальных территорий нашей страны, то на севере будет уже не так жарко — + 26 ... + 29 градусов. Правда, на Сумщине еще попечет. А на западе синоптики прогнозируют явно свежую погоду с температурой +20 ... + 26 градусов.



Дожди местами упадут в западных областях, а вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области. На остальной территории — сухо и солнечно.



В Киеве в четверг осадки маловероятны, жара немного спадет.

Температура в столице ожидается максимально + 27 ... + 28 градусов.