Прогноз погоды на сегодня, 31 августа. Прогноз погоды на День знаний

05:33 31 Август Киев, Украина

Погода в Украине 1 сентября интересует наверное каждого родителя, чей школьник завтра начнет свой учебный год. Погода в День знаний будет жаркая и сухая.



А вот 31 августа будет аномально жарко, но местами будут ощущаться похолодания из-за приближающегося атмосферного фронта. При этом дожди ожидаются только в западных областях.



В понедельник, 31 августа везде в Украине солнце и очень жарко, + 30… + 35 градусов. Разве что немного на Западе иногда +28, +29 градусов - идет фронт. Этот фронт принесет дожди с грозами уже 1 сентября в западных областях Украины .



В Киеве 31 августа также сухо и жарко, до +32 градусов. 1 сентября в столице предполагается замечательная погода - дождя не будет, а жара ослабеет до +27, +28 градусов.