Прогноз погоды на сегодня, 28 августа

05:49 28 Август Киев, Украина

Погода в Украине будет относительно теплой, на выходных температура воздуха немного поднимется и принесет в страну солнечный сентябрь.



По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 августа на севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере даже кое-где +18 +22 градуса.



На востоке и в южной части Украины немного теплее: +24 +29 градусов.



Дожди завтра только затронут только северные районы и северо-восток. На большей территории Украины благодаря антициклону осадков не ожидается.



В Киеве завтра местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около +22 градусов.



Последний летний уик-энд принесет в Украину солнце и жару.