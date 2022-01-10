Прогноз погоды на сегодня, 28 августа

Погода в Украине будет относительно теплой, на выходных температура воздуха немного поднимется и принесет в страну солнечный сентябрь.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 августа на севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере даже кое-где +18 +22 градуса.
На востоке и в южной части Украины немного теплее: +24 +29 градусов.
Дожди завтра только затронут только северные районы и северо-восток. На большей территории Украины благодаря антициклону осадков не ожидается.
В Киеве завтра местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около +22 градусов.
Последний летний уик-энд принесет в Украину солнце и жару.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 августа на севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере даже кое-где +18 +22 градуса.
На востоке и в южной части Украины немного теплее: +24 +29 градусов.
Дожди завтра только затронут только северные районы и северо-восток. На большей территории Украины благодаря антициклону осадков не ожидается.
В Киеве завтра местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около +22 градусов.
Последний летний уик-энд принесет в Украину солнце и жару.
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