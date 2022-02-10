Прогноз погоды на сегодня, 21 сентября

По сообщению Укргидрометцентра сегодня, 21 сентября, в Украине будет сухая и теплая погода.Синоптики осадков не прогнозируют. В стране будет солнечно. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.Температура ночью 3-9 градусов тепла. В восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса.Теплее всего будет на Буковине, Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях. Там столбики термометра днем поднимутся до + 23-26 градусов. В северных, центральных и восточных регионах страны воздух прогреется до 20-23 градусов тепла.В Киеве в понедельник синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью 6-8 выше нуля. Днем будет теплее: + 21-24.