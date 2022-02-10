Прогноз погоды на сегодня, 18 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра с 18 сентября на всей территории Украины наступит резкое похолодание, температура опустится минимум на 10 градусов.
Синоптики осадков не прогнозируют. Лишь в большинстве северных областей небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с.
Значительно прохладнее станет в западных и северных областях. Ночью температура опустится до 4-9 градусов тепла. На Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 выше нуля. Днем воздух прогреется до + 10-15 градусов.
На остальной территории немного теплее. Температура ночью — 9-14 градусов. На побережье морей до 17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 14-19. В южной части столбики термометров достигнут отметки +22 градуса.
В Киеве в пятницу обещают переменную облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 13-15.
Синоптики осадков не прогнозируют. Лишь в большинстве северных областей небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с.
Значительно прохладнее станет в западных и северных областях. Ночью температура опустится до 4-9 градусов тепла. На Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 выше нуля. Днем воздух прогреется до + 10-15 градусов.
На остальной территории немного теплее. Температура ночью — 9-14 градусов. На побережье морей до 17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 14-19. В южной части столбики термометров достигнут отметки +22 градуса.
В Киеве в пятницу обещают переменную облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 13-15.
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