Прогноз немецких медиков: политик "переживет отравление"

Как уже сообщалось, пострадавшего от рук ФСБ российского политика Алексея Навального, переправили на лечение в берлинскую клинику. Немецкие врачи не сомневаются, что пациент перенес тяжелое отравление. О прогнозе врачей рассказал общественный деятель, который организовал перелет Навального из Омска в Германию.

Основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что политик "переживет отравление", но не появится на политической арене минимум два месяца.

"Навальный переживет отравление, но будет выведен из строя как политик, на месяцы", - сказал Бизиль. Он уточнил, что в случае выздоровления оппозиционер не появится на политической арене как минимум в течение двух месяцев.

Бизиль также сообщил, что Навальный хорошо перенес транспортировку, однако уточнил, что это не изменило "общую тревожную ситуацию".

Он также подчеркнул, что не является медиком, и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.

В то же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что никаких новых подробностей о здоровье оппозиционера нет, и призвала не реагировать на "ложные сообщения".

"В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня", - написала она в другом твите.

Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме.

Соратники Навального считают, что его пытались отравить и полагают, что это могло быть связано с его политической деятельностью.

Навального перевезли в Германию, он пройдет лечение в берлинской клинике "Шарите".

Напомним, что ранее был назван предварительный диагноз Навального. Резкое понижение уровня сахара в крови могло вызвать нарушение обмена веществ, что и привело к ухудшению состояния здоровья Навального, говорят врачи.

Также сообщалось, что в МВД РФ пояснили наличие химиката в анализах Навального. Концентрацию обнаруженного вещества в крови пострадавшего установить невозможно, отметили в полиции.