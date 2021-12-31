Прогноз немецких медиков: политик "переживет отравление"

Как уже сообщалось, пострадавшего от рук ФСБ российского политика Алексея Навального, переправили на лечение в берлинскую клинику. Немецкие врачи не сомневаются, что пациент перенес тяжелое отравление. О прогнозе врачей рассказал общественный деятель, который организовал перелет Навального из Омска в Германию.
Основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что политик "переживет отравление", но не появится на политической арене минимум два месяца.
Он также подчеркнул, что не является медиком, и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.
В то же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что никаких новых подробностей о здоровье оппозиционера нет, и призвала не реагировать на "ложные сообщения".
Самочувствие Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме.
Соратники Навального считают, что его пытались отравить и полагают, что это могло быть связано с его политической деятельностью.
Навального перевезли в Германию, он пройдет лечение в берлинской клинике "Шарите".
Напомним, что ранее был назван предварительный диагноз Навального. Резкое понижение уровня сахара в крови могло вызвать нарушение обмена веществ, что и привело к ухудшению состояния здоровья Навального, говорят врачи.
Также сообщалось, что в МВД РФ пояснили наличие химиката в анализах Навального. Концентрацию обнаруженного вещества в крови пострадавшего установить невозможно, отметили в полиции.
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