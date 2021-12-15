Продлят на месяц: карантин в Украине продолжится

08:50 15 Июль Киев, Украина

Эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер



Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.



Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.