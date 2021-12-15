Эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер
Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.
Продлят на месяц: карантин в Украине продолжится
08:50 15 Июль Киев, Украина
Эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер
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