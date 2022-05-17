Продажа Массандры: Украина готовит пакет санкций против РФ

12:51 15 декабря Киев, Украина

Вчера, 14 декабря на территории оккупированного Россией Крыма , на так называемом «аукционе» произошло отчуждение винзавода «Массандра»

Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к продаже винзавода "Массандра" в Крыму. Об этом сообщил министр Алексей Резников, 15 декабря.

«Приватизация» концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, которая минимально превышает стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера «аукциона». Кроме «Южного проекта», на «аукцион» явилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США.

«Я уже отмечал, что с точки зрения права эти действия являются продолжением преступления - незаконной« национализации », который начался в 2014 году. Это понимают все - и в Украине, и в цивилизованном мире. Более того - и в самой России. Поэтому, как я и предполагал, ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развития предприятия, участие в этом театре абсурда не взяла. «Массандре» передали структуре банка «Россия». Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть «Массандре» захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам. Ранее эта же структура и по такой же схеме - через имитацию аукциона - получила контроль над заводом «Новый мир». Это создает риски для «Массандры», которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а ценные активы просто разворуют. За все это придется отвечать», - заявил вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Алексей Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:



1) инициировать национальные санкции;



2) инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;



3) обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточения санкций.

«Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится », - добавил Резников.

Напомним, 7 декабря Генеральная ассамблея ООН своим большинством одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, а также частей Черного и Азовского морей". В резолюции сказано, что никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными, отмечая, что силовой захват Крыма незаконный и является нарушением международного права, подчеркнув, что эти территории должны быть немедленно возвращены Украине .



Резников также напомнил, что в ноябре Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. «Напомню, что в резолюции Третьего комитета Генассамблеи ООН, помимо прочего, осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».