Продажа Массандры: Украина готовит пакет санкций против РФ

Вчера, 14 декабря на территории оккупированного Россией Крыма, на так называемом «аукционе» произошло отчуждение винзавода «Массандра».
Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к продаже винзавода "Массандра" в Крыму. Об этом сообщил министр Алексей Резников, 15 декабря.
«Приватизация» концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, которая минимально превышает стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера «аукциона». Кроме «Южного проекта», на «аукцион» явилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США.
Алексей Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:
1) инициировать национальные санкции;
2) инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;
3) обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточения санкций.
1) инициировать национальные санкции;
2) инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;
3) обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточения санкций.
Напомним, 7 декабря Генеральная ассамблея ООН своим большинством одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, а также частей Черного и Азовского морей". В резолюции сказано, что никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными, отмечая, что силовой захват Крыма незаконный и является нарушением международного права, подчеркнув, что эти территории должны быть немедленно возвращены Украине .
Резников также напомнил, что в ноябре Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. «Напомню, что в резолюции Третьего комитета Генассамблеи ООН, помимо прочего, осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии