Приставы наложили арест на квартиру и счета Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, а также на его счета, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Это произошло еще в конце августа.
Как объяснила Ярмыш, это связано с иском компании "Московский школьник" и расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об отравлении в московских школах.
27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьине, следует из сказанного Ярмыш. Это означает, что квартиру нельзя продать, подарить и заложить.
Тогда же были арестованы счета Навального, сообщила Ярмыш.
Ранее были арестованы и счета ФБК, из-за чего фонду пришлось перейти на новое юридическое лицо. В общей сложности суд постановил списать с Навального, его соратницы Любови Соболь и ФБК 87,6 млн рублей.
Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с ФБК, Навального и Соболь, сообщала пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд". Пригожин получил право лично требовать эти 87,6 млн рублей.
Пресс-служба Пригожина распространила тогда комментарий: "Безусловно, если товарищ Навальный отдаст богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен".
Кремль отказывался давать оценку этим словам бизнесмена, которого в СМИ называли "поваром Путина".
Офис Пригожина ранее сообщал, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и Соболь. Решение о том, взыскивать ли долг с Навального, Пригожин обещал отложить на неопределенный срок.
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