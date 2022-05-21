Причастным к махинациям при строительстве Подольского моста сообщено о подозрении

11:10 17 августа Киев, Украина

Подольский мост в Киеве, который ровно год тому был сдан после капитального ремонта в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с нарушениями во время ремонта моста было открыто уголовное расследование. Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика. Им инкриминируют присвоение средств территориальной общины города Киева и служебную халатность. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности - работы по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Данный факт был подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн. грн.

На основании полученных доказательств руководителю коммунального предприятия было сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), а директору общества - подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов.