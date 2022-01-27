Причастность РФ к сбитому лайнеру МН17 рассмотрят в ЕСПЧ

10:01 10 Май Киев, Украина

В ближайшее время дело о трагедии МН17 получит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) , только в нем будет одна значительная поправка - РФ подозревается в участии обстрела пассажирского боинга МH17.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.



Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.



В своей жалобе страна также защищает всех 298 жертв МН17 разных национальностей и их родственников.

"Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для правительства. Шаг, который мы делаем, передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", – говорится в сообщении.