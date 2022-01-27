Причастность РФ к сбитому лайнеру МН17 рассмотрят в ЕСПЧ

В ближайшее время дело о трагедии МН17 получит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), только в нем будет одна значительная поправка - РФ подозревается в участии обстрела пассажирского боинга МH17.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.
Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.
В своей жалобе страна также защищает всех 298 жертв МН17 разных национальностей и их родственников.
Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.
В своей жалобе страна также защищает всех 298 жертв МН17 разных национальностей и их родственников.
Об этом шаге Нидерланды также сообщат в Совбез ООН.
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