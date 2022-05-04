При взрыве на донецкой шахте пострадали 6 горняков

На шахте ШУ «Покровское», на Донетчине сегодня утром случился взрыв, подробности выясняют специалисты. Известно, что от взрыва пострадали 6 горняков, которые находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает ГСЧС Донецкой области в понедельник, 2 августа.
"По состоянию на 7:30 2 августа 6 пострадавших горняков находятся в ожоговом отделении КНС Городская больница № 3 г. Краматорск в тяжелом состоянии, 3 пострадавших - в Центральной районной больнице Покровска, из которых 2 в состоянии средней тяжести и 1 в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.
"По состоянию на 7:30 2 августа 6 пострадавших горняков находятся в ожоговом отделении КНС Городская больница № 3 г. Краматорск в тяжелом состоянии, 3 пострадавших - в Центральной районной больнице Покровска, из которых 2 в состоянии средней тяжести и 1 в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.
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