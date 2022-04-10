Президентом Молдовы стала Майя Санду

09:00 16 ноября Киев, Украина

По результатам подсчета ЦИК, на президентских выборах в Молдове уверенно победила Майя Санду , набрав 57,75% голосов избирателей.

Об этом сообщает сайт ЦИК Молдовы.



Отмечается, по итогам обработки 100% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 57,75%, действующий президент Игорь Додон — 42,58% голосов.



На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 619 500 голосов, и отработала 2129 из 2143 протоколов.



Первые же экзит-полы показали уверенную победу Санду с разрывом почти в 10% с пока еще действующим президентом Игорем Додоном. После закрытия избирательных участков Майя Санду появилась перед журналистами и поблагодарила всех граждан Молдовы, которые за нее проголосовали, пишет ВВС. Она так же заявила, что ее оппонентам не удалось разорвать страну по этническому и языковому принципам.

“Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании”, — сказала Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове, указав, что ожидает укрепления отношений между странами.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Зеленский.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.