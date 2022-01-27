Президент оценил вероятность вторжения России в Украину

13:57 11 Май Киев, Украина

Владимир Зеленский выразил убеждение, что риска полномасштабной войны с РФ нет. Могла быть мощная эскалация, но сейчас ее вероятность значительно снизилась.

Об этом президент заявил на Всеукраинском форуме Украина 30. Безопасность страны во вторник, 11 мая.

"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной. "Мне кажется, что, несмотря на экспертные мнения, которые говорят о сентябре (возможность новой эскалации со стороны России - ред.), я считаю, такой мощной эскалации не может быть", - отметил Зеленский, добавив, что в случае вторжения "будем бороться до последнего".

По его словам, если РФ пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.

"Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война", - добавил президент.

В свою очередь снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое, отметил президент.

"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины.

"Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. человек военного контингента (России) пошли назад, но только те, кто были на территории временно оккупированного Крыма. Больше отвода мы не видим. Что касается контингента и техники на границах Украины и России. Мы уменьшения там не фиксируем, увеличения также не фиксируем. Очень медленно они отходят назад", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о стратегическом курсе Украины.

«Стратегическим курсом государства является приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что для этого предполагается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса и получить приглашение к ПДЧ в НАТО.