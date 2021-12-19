Президент Зеленский поздравил с праздником Пасхи верующих западного обряда

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем верующим западного обряда с поздравлением по поводу Пасхи. В своем обращении он отметил, что из-за пандемии коронавируса вторую Пасху христиане вынуждены отмечать дома "ради собственного здоровья и здоровья родных". Об этом президент написал в Facebook.
Он также посоветовал провести это время с родными и "дарить друг другу положительные эмоции, которые помогают преодолеть различные жизненные вызовы".
Напомним, ранее Зеленский поздравил с Пасхой евреев.
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