Президент Зеленский поздравил с праздником Пасхи верующих западного обряда

10:15 04 Апрель Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем верующим западного обряда с поздравлением по поводу Пасхи. В своем обращении он отметил, что из-за пандемии коронавируса вторую Пасху христиане вынуждены отмечать дома "ради собственного здоровья и здоровья родных". Об этом президент написал в Facebook.

"Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху… Желаю благополучия, здоровья и веры...", - написал глава государства.

Он также посоветовал провести это время с родными и "дарить друг другу положительные эмоции, которые помогают преодолеть различные жизненные вызовы".

Напомним, ранее Зеленский поздравил с Пасхой евреев.