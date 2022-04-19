Президент Зеленский почтил память героев Небесной сотни

Несмотря на болезнь, президент продолжает работать. Как стало известно, сегодня, в День Достоинства и Свободы, президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокое почтение памяти героев Небесной сотни. От его имени были возложены цветы у памятного креста на месте гибели активистов Майдана. Об этом сообщила сегодня, 21 ноября, пресс-служба Офиса президента Украины.
21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.
Напомним, сам Зеленский на данный момент находится с коронавирусом в Феофании.
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