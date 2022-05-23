Президент Зеленский планирует добиться безвизового режима с США

09:57 20 декабря Киев, Украина

К сожалению, небольшим государствам не избежать зависимости от мировых сверхдержав. От сотрудничества с США в Украине зависит развитие не только безопасности, политики, экономики, но даже, в некотором смысле, культуры.

Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться безвизового режима с США. Об этом в субботу, 19 декабря, он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

По словам главы Украины, вначале безвиз можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.

"Чтобы наши люди могли спокойно ездить - хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого", - отметил президент.

Также, Зеленский считает, что было бы хорошо "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".

"Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие киноплощадки - в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки - тоже хорошее направление", - поделился он.

Оценивая сотрудничество США и Украины, Зеленский выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден сможет избрать нового спецпредставителя по Украине в США. По его словам, это должен быть человек, который понимает украинскую ментальность.

Он выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.

"Я считаю, что позиция потеряна, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно выбрать такого человека, который будет осуществлять нужные шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе", - считает Зеленский.

По его словам, президент Байден имеет максимальные шансы для этого, потому что он много работал с Украиной, и понимает менталитет украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в Нормандском формате. Кроме того, он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.