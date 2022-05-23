Президент Зеленский планирует добиться безвизового режима с США

К сожалению, небольшим государствам не избежать зависимости от мировых сверхдержав. От сотрудничества с США в Украине зависит развитие не только безопасности, политики, экономики, но даже, в некотором смысле, культуры.
Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться безвизового режима с США. Об этом в субботу, 19 декабря, он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.
По словам главы Украины, вначале безвиз можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.
Также, Зеленский считает, что было бы хорошо "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".
Оценивая сотрудничество США и Украины, Зеленский выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден сможет избрать нового спецпредставителя по Украине в США. По его словам, это должен быть человек, который понимает украинскую ментальность.
Он выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.
По его словам, президент Байден имеет максимальные шансы для этого, потому что он много работал с Украиной, и понимает менталитет украинцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в Нормандском формате. Кроме того, он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.
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