Президент Зеленский о резонансных решениях заседаний СНБО

08:43 13 Март Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по итогам заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины. В своем выступлении Президент отметил, что многие из принятых СНБО решений оказались резонансными.

"Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над "і" и простым языком объясню вам - нашим гражданам, что происходит", - заявил Зеленский.

Решения, принятые на заседаниях СНБО, глава государства охарактеризовал так: "Украина дает сдачи".

"Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости... Пока мы с вами верили, что справедливость есть … некоторые присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы, а также, как оказалось, Конституционный Суд", - подчеркнул президент.

Он напомнил об одном из своих ключевых обещаний - восстановление справедливости в Украине.

Зеленский подчеркнул, что, прежде всего, были пресечены попытки расколоть Украину с помощью пропаганды и дезинформации.

Также он рассказал о государственной Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, о реакции Украины на санкции Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка.

"Все это - далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мероприятий, которые будут приняты государством в недалеком будущем", - резюмировал Зеленский.

Напомним, СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям. Расследовать обстоятельства голосования нардепами за Харьковские соглашения СБУ поручил СНБО.

Также на заседании СНБО обсуждали гособоронзаказ. В Офисе президента заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении воинской присяги.