Президент Зеленский о резонансных решениях заседаний СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по итогам заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины. В своем выступлении Президент отметил, что многие из принятых СНБО решений оказались резонансными.
Решения, принятые на заседаниях СНБО, глава государства охарактеризовал так: "Украина дает сдачи".
Он напомнил об одном из своих ключевых обещаний - восстановление справедливости в Украине.
Зеленский подчеркнул, что, прежде всего, были пресечены попытки расколоть Украину с помощью пропаганды и дезинформации.
Также он рассказал о государственной Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, о реакции Украины на санкции Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка.
Напомним, СБУ открыла дело по Харьковским соглашениям. Расследовать обстоятельства голосования нардепами за Харьковские соглашения СБУ поручил СНБО.
Также на заседании СНБО обсуждали гособоронзаказ. В Офисе президента заслушали доклад о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении воинской присяги.
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