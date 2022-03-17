Президент Зеленский лично пришел попрощаться с известным хореографом Чапкисом

13:48 18 июня Киев, Украина

Сегодня, 18 июня, в киевской Национальной филармонии прощались с легендарным танцором Григорием Чапкисом. Президент Украины Владимир Зеленский явился на траурную церемонию, чтобы лично попрощаться с известным хореографом. От комментариев глава государства отказался.

Зеленский зашел с охраной с черного входа. Он не стал общаться с представителями СМИ, заявив, что это неправильно.

Григория Чапкиса предадут земле на Байковом кладбище.

Напомним, что Григорий Чапкис скончался 13 июня на 92-м году жизни. Позже его сын назвал причину смерти хореографа. Танцор ушел из жизни из-за возраста. В последние дни рядом с Григорием была его дочь и супруга.