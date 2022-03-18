Президент заявил о защите людей с инвалидностью от COVID-19

10:30 24 октября Киев, Украина

Пандемия коронавируса тяжело ударила по физическому, моральному и экономическому состоянию украинских граждан. Но есть категория людей, которым и до пандемии жизнь давалась с большими усилиями. С наступлением пандемии люди с особыми потребностями – инвалиды испытывают особые трудности.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал главу Кабмина усилить поддержку людей с инвалидностью для уменьшения рисков в условиях пандемии коронавируса.

"Одним из наиболее уязвимых слоев населения Украины, который страдает от пандемии COVID-19, являются люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью. Они уже имеют существенный уровень потери здоровья, и для них пандемия означает увеличение риска для жизни и появление еще больших осложнений", - говорится в письме.

По словам Зеленского, коронавирус актуализировал проблемы с доступом упомянутой категории граждан к медицинской помощи.

"Прошу <...> принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - резюмировал президент, как сообщила пресс-служба.

Ранее в Кабмине информировали, что с целью голосования на местных выборах 25 октября для людей с ограниченными способностями доступны 60% избирательных участков.