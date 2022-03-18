Президент заявил о защите людей с инвалидностью от COVID-19

Пандемия коронавируса тяжело ударила по физическому, моральному и экономическому состоянию украинских граждан. Но есть категория людей, которым и до пандемии жизнь давалась с большими усилиями. С наступлением пандемии люди с особыми потребностями – инвалиды испытывают особые трудности.
Как сообщила пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал главу Кабмина усилить поддержку людей с инвалидностью для уменьшения рисков в условиях пандемии коронавируса.
По словам Зеленского, коронавирус актуализировал проблемы с доступом упомянутой категории граждан к медицинской помощи.
Ранее в Кабмине информировали, что с целью голосования на местных выборах 25 октября для людей с ограниченными способностями доступны 60% избирательных участков.
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