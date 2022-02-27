Президент Владимир Зеленский посетил Музей науки МАНУ

По сообщению пресс-службы Офиса президента, в субботу, 3 октября, Владимир Зеленский присутствовал на торжественном открытии Музея науки Малой академии наук Украины в Национальном комплексе Экспоцентр Украины в Киеве. В результате, президент обратился к посетителям музея в необычной форме. Он записал приветственное слово в формате голографического изображения.
Глава государства осмотрел наиболее интересные экспонаты. Среди них: оптическая иллюзия, перевернутое зрение, маятник, велосипед с квадратными колесами и интерактивная песочница, которая может моделировать климатические изменения. Еще один экспонат дает возможность детям безопасно разбить стекло. Также посетители могут наглядно узнать об аэрогеле – самом легком твердом материале в мире.
Ранее Зеленский объяснил ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине. Он связал эпидемическую ситуацию с политической активностью перед местными выборами, назвав происходящее "политическим цирком".
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