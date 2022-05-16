Президент утвердил принятую СНБО Стратегию экономической безопасности Украины

Как сообщили в Офисе президента, сегодня, 11 августа, Владимир Зеленский подписал разработанную и принятую СНБО Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года.
Согласно документу, национальные интересы Украины - это устойчивое развитие экономики, интеграция в европейское экономическое пространство и развитие равноправного экономического сотрудничества с другими странами.
При этом стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.
В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины.
Кроме того, стратегия учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности Украины.
Стратегия ставит основные задачи - обеспечение устойчивости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.
Напомним, что ранее в НБУ назвали главные риски для экономики Украины. Среди основных угроз - последствия пандемии и локдауна, усиление инфляции, снижение урожаев и эскалация на Донбассе.
Также сообщалось, что в НБУ оценили отток инвестиций за полгода. Отток инвестиций в экономику Украины идет второй год подряд. Бизнес выводит из страны больше средств, чем заводит.
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