Президент утвердил принятую СНБО Стратегию экономической безопасности Украины

18:44 11 августа Киев, Украина

Как сообщили в Офисе президента, сегодня, 11 августа, Владимир Зеленский подписал разработанную и принятую СНБО Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года.

Согласно документу, национальные интересы Украины - это устойчивое развитие экономики, интеграция в европейское экономическое пространство и развитие равноправного экономического сотрудничества с другими странами.

При этом стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины.

"Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика производит недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти. При этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, стратегия учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности Украины.

Стратегия ставит основные задачи - обеспечение устойчивости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.

Напомним, что ранее в НБУ назвали главные риски для экономики Украины. Среди основных угроз - последствия пандемии и локдауна, усиление инфляции, снижение урожаев и эскалация на Донбассе.

Также сообщалось, что в НБУ оценили отток инвестиций за полгода. Отток инвестиций в экономику Украины идет второй год подряд. Бизнес выводит из страны больше средств, чем заводит.