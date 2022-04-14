Владимир Зеленский поздравил сержантов ВСУ с профессиональным праздником

12:06 18 ноября Киев, Украина

Второй год подряд, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины, сержанты и старшины - безоговорочные лидеры и образец для солдат, опора для командиров.

Официально этот праздник появился в прошлом году. Однако, с 2016 года в украинской армии произошел ряд изменений: с погон военных исчезли пятиконечные звезды. А формами отличия стали ромбы. При ее разработке специалисты учли традиции еще времен Запорожской Сечи. С недавних нововведений — это воинские звания сержантского и старшинского составов. Так, например, "первый сержант" сейчас стал "главным сержантом".

Поздравление Президента Украины

Уважаемые сержанты и старшины!



Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сержанта Вооруженных Сил Украины.



Сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач.



Как бесспорные лидеры солдатских коллективов вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя всегда руководствуясь лозунгом: «Следуй за мной - делай, как я».



Защищая украинскую землю от российского агрессора на Востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свою высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов.



В этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память.



От имени украинского народа выражаю благодарность сержантского корпуса за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности нашей страны.



Спасибо сержантам и старшинам, находящимся в запасе и проходящим службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения.



Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы.



Слава сержантскому корпусу Вооруженных Сил Украины!



Слава Украине!