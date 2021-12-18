Президент Украины получил жалобу от судей ОАСК

Президент Украины получил обращение от судей Окружного административного суда Киева, в котором они заявили о попытках оказать давление и очернить судебную ветвь всласти.

Работники судейской инстанции объяснили, откуда на них ведется давление

Президент Украины Владимир Зеленский получил жалобу от судей Окружного административного суда Киева, заявивших о факте давления на них.

Судьи Окружного административного суда Киева официально обратились к главе государства с жалобой на давление. При этом они не указали, кто именно и, в связи с чем это давление на них оказывает.

"Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины.

В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти.



Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинцев к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции.



Особенно уязвима та часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами", - гласит официальное сообщение судей, представляющих Окружной административный суд Киева.