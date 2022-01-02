Президент Украины обсудил Донбасс с генсеком ООН

Президент Владимир Зеленский и Генсек ООН Антониу Гутерриш в телефонной беседе обсудили ситуацию на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ и инициативу Гутерриша о разработке глобального плана вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, 21 апреля.
Владимир Зеленский поблагодарил Антониу Гутерриш за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.
Владимир Зеленский отметил, что Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года.
Также Президент проинформировал Генерального секретаря о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.
Глава государства подчеркнул, что инициатива Крымской платформы, которую Украина официально начнет проведением саммита в августе, вернет вопрос Крыма на международную повестку дня, запустит процесс деоккупации полуострова и станет практическим механизмом для защиты прав человека в Крыму уже сейчас.
Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
Также состоялся обмен мнениями относительно инициативы Антониу Гутерриша по разработке под эгидой Группы двадцати глобального плана вакцинации.
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