Президент сравнил работу КСУ со стихийным бедствием

09:14 03 ноября Киев, Украина

Принятое КСУ решение можно сравнить с ураганом, оно стало настоящим "сюрпризом" против страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Вы знаете, в принципе сегодня работу Конституционного Суда я оцениваю как ураган. И мы говорим о последствиях этого урагана. Неслучайным было решение именно через законодательные инициативы бороться именно с ураганом, а не его последствиями", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, решение КСУ по декларированию было направленным против государства "сюрпризом". По словам президента, многие люди "за этим стоят".

"Мы видим, какие это партии. Мы знаем, что это представители ОПЗЖ и" За майбутнє", - заявил он.

Президент добавил, что во вторник будет рассмотрение закона о языке, и это риск для государства.

"Они испытывают президента и правительство, а что же будет дальше", - отметил Зеленский.

Судьи должны уйти в отставку

Он также добавил, что, если судьи видят реакцию людей, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку.

"И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку", - сказал глава государства.

Миссия МВФ не приедет

Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда в Украину не приедет в связи с решением Конституционного Суда об отмене е-декларирования. Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда в Украину не приедет в связи с решением Конституционного Суда об отмене е-декларирования.