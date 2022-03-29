Президент сравнил работу КСУ со стихийным бедствием

Принятое КСУ решение можно сравнить с ураганом, оно стало настоящим "сюрпризом" против страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, решение КСУ по декларированию было направленным против государства "сюрпризом". По словам президента, многие люди "за этим стоят".
Президент добавил, что во вторник будет рассмотрение закона о языке, и это риск для государства.
Судьи должны уйти в отставку
Он также добавил, что, если судьи видят реакцию людей, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку.
Он также добавил, что, если судьи видят реакцию людей, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку.
Миссия МВФ не приедет
Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда в Украину не приедет в связи с решением Конституционного Суда об отмене е-декларирования.
Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда в Украину не приедет в связи с решением Конституционного Суда об отмене е-декларирования.
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