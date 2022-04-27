Президент с супругой почтили память жертв голодоморов

11:18 28 ноября Киев, Украина

Вся Украина со скорбью вспоминает сегодня миллионы невинных жертв тех голодоморов, которые трижды прошлись по нашей земле. Искусственно созданный голод многие страны признали геноцидом украинского народа.

Сегодня, 28 ноября, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Утром они посетили памятный знак жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг., где их ждали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре Горькая память детства, у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - сказал Зеленский.

30 ноября Кабмин подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Украина чествует память жертв голодоморов в последнюю субботу ноября.